Spezia-Verona, lo spareggio salvezza si giocherà domenica 11 giugno a Udine: la decisione ufficiale

Per il calcio italiano non è ancora tempo di vacanze. Mentre Inter e Fiorentina si giocheranno le rispettive coppe europee, Spezia ed Hellas Verona dovranno conquistarsi la permanenza in Serie A con uno spareggio che si preannuncia infuocato. Una partita da dentro o fuori che si svolgerà domenica 11 giugno e che adesso ha anche una sede ufficiale.

Spareggio salvezza: si giocherà a Udine

Si giocherà alla Dacia Arena di Udine lo spareggio per la salvezza in Serie A tra Spezia e Verona. Dopo una lunga giornata di trattative, la sede della gara che verrà disputata domenica 11 giugno sarà quindi l'impianto di casa dei bianconeri friulani, con tuttavia ancora da definire l'orario del calcio di inizio della sfida.

