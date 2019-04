Spal-Lazio, dalle 21.00 La Diretta Inzaghi vuole proseguire l'assalto alla Champions

Ultimo aggiornamento: 18:16

Grazie alla vittoria di domenica scorsa ottenuta sul campo del Frosinone, la SPAL di mister Leonardo Semplici ha potuto mantenere 4 punti di vantaggio sulla terzultima posizione di classifica al termine della scorsa giornata di campionato; la situazione degli emiliani è ancora difficile in chiave salvezza, e per giunta a Ferrara questa sera arriva la fortissima Lazio, rilanciatasi in chiave lotta per una posizione Champions dopo la vittoria in casa dell'Inter nel posticipo di domenica sera.LE FORMAZIONI:SPAL:LAZIO:Rendimento quasi equivalente tra casa e trasferta per la SPAL: un dato curioso perché riguarda una squadra in lotta per non retrocedere: i ferraresi, sui 29 punti che al momento contano, ne hanno conquistati 14 fuori e 15 al Paolo Mazza, con 26 gol segnati (peggior attacco del torneo dopo Chievo e Frosinone) e 42 subiti. Molto bene la Lazio nelle ultime 7 partite di campionato, dove ha totalizzato ben 16 punti, in virtù di 5 vittorie, un pareggio e la sola sconfitta di Marassi col Genoa.