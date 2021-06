Lewandowski risponde a Morata: la Spagna non sa vincere e fa 1-1 con la Polonia

La Spagna si ferma ancora. Dopo lo 0-0 contro la Svezia, arriva un altro pareggio agli Europei: stavolta è 1-1 contro la Polonia. Le Furie Rosse giocano meglio e vanno anche in vantaggio con Alvaro Morata, il grande atteso di giornata: l'attaccante della Juve fresco di riscatto segna, il guardalinee annulla per fuorigioco ma poi il Var convalida. Lo spagnolo corre da Luis Enrique, che l'ha difeso dopo la scialba prima uscita. A Morata risponde però l'altro alfiere, Lewandowski: a inizio ripresa svetta di testa in mezzo all'area e trova l'1-1.

La Spagna avrebbe subito l'occasione di trovare il gol vittoria al 58' ma Gerard Moreno calcia sul palo un rigore ravvisato ancora dal Var, sulla ribattuta Morata sbaglia clamorosamente a porta praticamente sguarnita. A niente serve il forcing finale: gli spagnoli sbattono su Szczesny e non trovano i primi tre punti del torneo. E adesso rischiano: Luis Enrique è a 2 punti dopo due giornate con Svezia prima a 4 e Slovacchia seconda a 3 punti. Nell'ultimo turno si giocherà l'accesso agli ottavi contro la Slovacchia.

