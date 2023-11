Slavia Praga-Roma 2-0, le pagelle: Lukaku un fantasma, la difesa fa acqua

di Francesco Balzani

La Roma ha fatto il primo passo falso in Europa League in casa dello Slavia Praga, unica rivale per il passaggio del turno diretta agli ottavi, e restituendo ai cechi il 2-0 ottenuto all'Olimpico ha riaperto la corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

LE PAGELLE ROMA

SVILAR 6 Respinta e reazione non convincente sul gol. Poi però tira fuori un paratone per evitare il 2-0 che arriva lo stesso. Stavolta senza colpe

MANCINI 5,5 Si sarà tenuto qualche barra di cattiveria per il derby. Non sempre è concentrato soprattutto sulle marcature, ma dietro è quello che balla meno

LLORENTE 4,5 Inizia bene, poi anestetizza talmente la prestazione che resta a guardare. Alcuni errori sono imbarazzanti (77’ Sanches sv: per non demoralizzarlo)

NDICKA 4,5 E’ maldestra la deviazione su Jurecka che lo vede capitolare in porta col pallone e arriva leggermente in ritardo pure sul raddoppio

CELIK 5 Quando spinge può far male, ma ignora Lukaku messo meglio di lui. Errore che pesa

BOVE 5 Ci mette volontà e sacrificio, ma sul secondo gol commette un obrobrio tecnico

PAREDES 5,5 Trotterella e va pure bene finché c’è da tranquillizzare.

AOUAR 5 Tanto leggere da essere naif. Non salta mai l’uomo, non combatte e perde palloni. (1’st Cristante 5,5: prova a mettere muscoli, ma appena entra si va sotto)

EL SHAARAWY 5,5 Copre male e spinge peggio. Si riaccende nel finale di primo tempo ma non basta per la conferma (1’st Karsdorp 5: non entra convinto)

BELOTTI 5,5 Prova a far salire la Roma e a regalare maggiore spazio a Lukaku. Tentativi apprezzabili che se non altro costringono lo Slavia a rinculare all’indietro ma non convincono i compagni a seguirlo sempre (64’ Dybala 5,5: non riesce ad accendere la luce)

LUKAKU 4,5 C’è ma non si vede. Nel primo tempo ha l’alibi dei pochi palloni, nella ripresa si confonde spesso

MOURINHO 5 Altroché amichevole. Lo Slavia gioca la partita della vita, la Roma proprio no. Brutto passo indietro e primo posto ora da riprendere coi denti

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 21:17

