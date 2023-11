Lo Slavia Praga contro la Roma ha usato quattro slot per le sostituzioni? Il giallo del (doppio) cambio a distanza di due minuti

di Redazione web

Lo Slavia Praga contro la Roma ha usato quattro slot per le sostituzioni? Al termine della partita è nato un giallo legato al numero di cambi effettuati dalla squadra di casa. Nel corso del finale di partita sono stati vissuti momenti di confusione quando il tecnico della squadra ceca, che aveva già effettuato una sostituzione (occupando il primo slot), ha deciso per un doppio cambio.

Slavia Praga-Roma, cosa è successo?

Siamo all'85esimo e Trpisovsky manda in campo Wallem al posto di Jurecka, secondo slot. Al suo fianco è pronto a entrare anche Van Buren ma le operazioni tardano, forse per un errore nella segnalazione dell'uomo che deve uscire. Passano due minuti e Van Buren è ancora a bordo campo. Ma in quei 120 secondi il gioco, tra le proteste dell'allenatore di casa, resta fermo.

Il regolamento

Il regolamento prevede l'utilizzo di un massimo di tre slot per le sostituzioni (su cinque cambi disponibili), che vanno ad aggiungersi all'eventuale sostituzione durante l'intervallo. Lo Slavia Praga ha quindi usufruito di tre slot, con il giallo di quei due minuti di stand by. Ma, non essendo ripreso il gioco, la squadra di casa non dovrebbero rischiare nulla. In caso contrario, e di un eventuale ricorso della Roma, rischierebbe la sconfitta a tavolino per 3-0.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Novembre 2023, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA