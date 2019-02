Siviglia-Lazio alle 18 La Diretta Inzaghi punta su Milinkovic e Immobile

Ultimo aggiornamento: 17:31

Collocazione insolita per un match d'Europa League. Si gioca infatti in anticipo, di mercoledì, il ritorno del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Lazio. Pronostico-qualificazione sbilanciato a favore degli andalusi, dopo lo 0-1 di giovedì scorso all'Olimpico. I biancocelesti sono chiamati ad un'impresa, ovvero vincere con due gol di scarto. Oppure con uno, ma segnando almeno due volte. Precedenti storici non favorevoli per la Lazio, reduce da 5 stop di fila in terra iberica.Vaclik; Mercado, Kjaer, Sergi Gómez; Navas, Franco Vázquez, Sarabia, Roque Mesa, Sarabia, Escudero; Ben Yedder, André Silva. P. MachinStrakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Cataldi, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo; Immobile