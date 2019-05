Torino, lite choc tra Sirigu e Rincon: il portiere si toglie i guanti e se ne va. Il video è virale

Alta tensione a, con i granata che si stanno giocando in queste ultime settimane di stagione (mancano tre giornate alla fine del campionato) l'accesso all'Europa League o addirittura alla Champions League. Durante l'allenamento al 'Filadelfia', c'è stata una violenta lite tra il portieree il centrocampistaIl battibecco è stato pesante, con diversi compagni impegnati a dividere il portiere dal venezuelano ex Juventus: un video amatoriale è subito finito sui social, girato da un tifoso dal piano alto di uno dei condomini che circondano lo stadio granata. Dopo la lite Sirigu si toglie i guanti, li getta per terra e va via dal campo: le immagini sono state condivise dai tifosi granata e riprese dai siti di informazione dedicati al Torino.