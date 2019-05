Royal Baby, quanto guadagnerà la babysitter. «Niente social, leggerà tanti libri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè nato e già ci si fa le prime domande: ad esempio, quanto guadagnerà la sua babysitter? Ad appena due giorni dalla nascita del primo figlio die del- di cui non si conosce ancora il nome - il piccolino è già una star come i suoi genitori e come i cuginetti, i tre bimbi nati dall’amore trae ilLa bambinaia del piccolo bebè reale, secondo quanto si legge già sui media britannici, avrà una paga niente male: ben 70mila sterline l’anno, pari a circa 81mila euro (più o meno 7mila euro al mese). Ma il futuro e l’educazione delnon riguardano solo la sua babysitter, ma anche quelle che saranno le sue abitudini: niente social network e tanti libri da leggere (quando imparerà a farlo).