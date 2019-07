Addio ad Alda Ghiano, morta a Vercelli la vedova di Silvio Piola

Mercoledì 31 Luglio 2019, 21:06

Si è spenta all'età di 95 nella sua casa di via Ariosto a Vercelli, la moglie per quasi cinquant'anni dell'attaccante di Lazio - squadra in cui l’attaccante giocò 243 partite segnando 159 gol - Juve e campione del Mondo nel 1938. I funerali verranno celebrati venerdì mattina, alle 10,30, nel Duomo di Vercelli.Piola la sposo' nel 1948, quando militava nel Novara, contribuendo a riportare gli azzurri in Serie A, e guadagnandosi anche l'ultima convocazione in nazionale. Da Alda Ghiano , Piola ebbe due figli, Dario, avvocato e politico, mancato nel 2011, e Paola, psicologa che porta avanti tantissimi progetti di sport dedicati all'amato papà. I funerali saranno celebrati venerdi' mattina alle 10,30 nel duomo di Vercelli.