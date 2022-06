Shomurodov, è nata la figlia Mubina: gli auguri social della Roma

Per il giocatore della Roma Eldor Shomurodov è un giorno da incorniciare. Fiocco rosa per l'attaccante uzbeko a cui è nata la sua piccola Mubina. Questa mattina, la compagna del numero 14 della Roma ha partorito una bambina che si unisce, così, alla famiglia. Per il 26enne è il secondo figlio dopo quello nato nel 2020.

A renderlo noto è stato lo stesso calciatore, che ha accolto l'arrivo del bebè con una storia sul suo profilo Instagram ufficiale «Benvenuta mia principessa».

🎀 Benvenuta, Mubina!



Tanti auguri alla mamma e a papà Eldor Shomurodov! #ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) June 15, 2022

E poco dopo sono giunti anche gli auguri della Roma. La società giallorossa su Twitter ha dato il benvenuto alla nuova piccola tifosa della Roma, facendo gli auguri alla mamma e al papà che sembra essere in fase di conferma con i colori giallorossi. Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, infatti, la Roma non sembra intenzionata a cederlo, perché Josè Mourinho è sicuro che la prossima sarà la stagione del suo rilancio.

