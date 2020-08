La prima gara di campionato di Inter e Atalanta sarà posticipata in via del tutto eccezionale e in virtù del fatto che hanno chiuso la stagione 2019-2020 per ultime rispetto a tutte le altre squadre: è la decisione presa all'unanimità dal Consiglio di Lega serie A riunitosi per via telefonica per decidere sulla questione Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Agosto 2020, 21:04



