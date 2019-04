Sampdoria-Lazio, ore 18 La Diretta Inzaghi, ultime chance per la Champions

Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sampdoria e Lazio si affrontano oggi a Marassi in quella che potrebbe essere definita la partita delle deluse in questa ultima parte di stagione; sia i doriani che i laziali, reduci da sconfitte rispettivamente con Bologna e Chievo, sono stati a lungo in lotta per conquistare un posto che valesse l'Europa il prossimo anno, ma a causa dei risultati delle ultime settimane sembrano usciti, a meno di clamorosi ribaltamenti nel finale di campionato, dalle posizioni che contano.LE FORMAZIONI:SAMPDORIA:LAZIO:Blucerchiati e biancocelesti si sono affrontati a Marassi ben 52 volte in Serie A, ed il bilancio è quasi in perfetta parità: 18 vittorie a 17 per la Sampdoria, 17 anche i pareggi. Da notare che nelle ultime 13 partite di campionato la Sampdoria non ha mai pareggiato, cogliendo 6 vittorie e 7 sconfitte, mentre la Lazio nelle ultime 5 in Serie A ha vinto solo il recupero con l'Udinese, pareggiato col Sassuolo in casa e perso con SPAL, Milan e Chievo.