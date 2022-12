Diretta Roma-RKC Waalwijk 3-0, a segno anche Zaniolo ad inizio ripresa

Ultima amichevole del ritiro portoghese per la Roma. Dopo la pesante sconfitta contro il Cadice (3-0) e la vittoria di misura (1-0) sul Casa Pia, allo stadio Municipal di Albufeira la squadra di Mourinho affronterà l'RKC Waalwijk, società olandese, decima in classifica in Eredivisie. Calcio d'inizio alle ore 16:00, per i giallorossi sarà una delle ultime occasioni per ritrovare la miglior forma in vista della ripresa della Serie A, fissata al 4 gennaio.

Dove vederla

Il calcio d'inizio di Roma-RKC Waalwijk è fissato oggi alle ore 16.00. La gara sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Dazn. Diretta testuale su ilmessaggero.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 17:24

