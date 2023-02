Roma, lo sfogo di Mourinho contro i tifosi: «Sold out così non serve». Ansia per Abraham, ecco come sta

Uno sfogo durissimo, anche inaspettato, al termine di una partita che regala alla Roma il terzo posto a pari merito col Milan: un altro 1-0, un altro clean sheet, un altro sold out all'Olimpico ma evidente a Josè Mourinho non basta per restare tranquillo. «Mi dispiace che la gente non dia credito alla squadra per quello che sta facendo», ha detto ai microfoni di Dazn a fine partita. «Perché esistono sold-out come quelli contro il Bodoe che ti fanno vincere la partita e sold-out come quelli di oggi», ha aggiunto.

Roma-Verona 1-0, le pagelle: Solbakken da applausi, Spinazzola come ai bei tempi

Roma batte il Verona 1-0, in gol Solbakken alla prima da titolare. Giallorossi in zona Champions

Lo sfogo di Mourinho contro il pubblico

L'allenatore portoghese, nell'attaccare duramente il pubblico della tribuna (non della curva) prende ad esempio Bove. «La gente non capisce quello che stiamo facendo. Edoardo ama la Roma più di questi tifosi, perché quando sono arrivato poteva andare in prestito in C e oggi gioca titolare. Invece noi, quando vinciamo, pare che sia o per fortuna o per altro». E ancora: «Quando Bove perde un pallone all'80' e la gente fischia è un problema doppio. E quando dico Bove, dico Karsdorp che non gioca da due mesi, Cristante, che corre 12 chilometri a partita. Chi perde palla e morde per cercare di recuperare merita rispetto. Siamo una squadra di gente seria, che dà tutto». Poi commenta il discorso fatto alla squadra a fine partita: «Ho fatto i complimenti a tutti quelli che hanno vinto. Hanno vinto loro, con uno spirito di gruppo fantastico».

Apprensione per Abraham, come sta

Intanto in casa giallorossa c'è apprensione per le condizioni di Tammy Abraham, uscito dopo un quarto d'ora dopo uno scontro di gioco con Mancini: il centravanti inglese ha subito lasciato lo stadio Olimpico ed è stato accompagnato in clinica. L'ex Chelsea ha riportato una ferita sulla palpebra inferiore dell'occhio sinistro, che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento di sutura. «Starò bene», ha scritto l'inglese sui social. La Roma proverà a recuperarlo per la sfida di Europa League contro il Salisburgo di giovedì.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 08:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA