Roma-Juventus, la delusione del piccolo Samuele diventa virale: «Non tifo più calcio»

La sconfitta dei giallorossi in Roma-Juventus è una ferita che brucia ancora per la tifoseria. Il blackout dei giocatori di Mourinho rispecchia alla perfezione una stagione fatta di alti, ma soprattutto di bassi. La delusione dei tifosi giallorossi è cocente, soprattutto per come si era messa la partita. La Roma conduceva la partita per 3 a 1 e l'Olimpico era in delirio, poi la luce si è spenta. E in 7 minuti i bianconeri sono riusciti a ribaltare il risultato con un soprendente 3 a 4. Il rammarico è enorme, anche e soprattutto per il piccolo Samuele. Lui da sempre giallorosso, la settimana prima del big match era andato a scuola con il suo zaino della Roma, ma dopo l'incontro ha scritto una lettera per far sapere a tutti quanto ci sia rimasto male.

Leggi anche > Roma, tra Friedkin e Mourinho luna di miele finita: tira aria di spaccatura

La sua lettera è strappa lacrime. In quel foglio si vede tutta la delusione e la rabbia di un vero tifoso: «Basta! Da 3-1 a 4-3 Juventus. Io non tiferò più calcio. È ufficiale, non tifo più calcio». Il suo biglietto è diventato presto virale.

La sua delusione è profonda e in quelle poche righe ribadisce più volte il concetto: «Prometti di non tifare più calcio? Sì. Il mio sport preferito sarà il basket». Una felicità negata, proprio sul più bello. La squadra di Mourinho ha fatto arrabbiare molto il piccolo Samuele che come molti bambini vede i calciatori come dei supereroi. Purtroppo, per quest'anno, far ricredere Samuele con la vittoria dello scudetto è veramente impensabile, ma magari Mourinho e la sua squadra inviteranno a Trigoria il piccolo tifoso, per impedire che smetta di vivere la sua grande passione a favore del Basket...

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA