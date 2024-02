Roma-Inter, formazioni ufficiali: Huijsen titolare, Inzaghi si affida ancora a Lautaro e Thuram

Primo big match per Daniele De Rossi con la Roma che oggi affronta l'Inter nella ventiquattresima giornata di Serie A. I giallorossi vengono da tre vittorie nelle ultime gare giocate con Verona, Salernitana e Cagliari. Un ruolino positivo che permette al tecnico ex centrocampista di affrontare la rivale di tante battaglie sul rettangolo verde. Dall'altra parte un avversario di tante sfide leggendarie: Simone Inzaghi, ex centrocampista della Lazio e tecnicod a anni dei nerazzurri. L'allenatore piacentino viene da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinqu gare di campionato, tra cui in mezzo anche la Supercoppa Italiana vinta.

Roma, De Rossi: «Siamo una squadra forte e tutti sono battibili, Inter compresa. Io resterei a vita»

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 17:28

