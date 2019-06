Roma, dopo gli insulti social contro Pallotta l'admin del profilo Twitter scherza e chiede: «Ora posso uscire?»

Roma Admin:



┳┻|

┳┻|

┻┳|

┻┳|

┳┻|

┳┻|

┻┳|

┻┳|

┳┻|

┳┻|

┻┳|

┳┻|

┻┳|

┳┻| _

┻┳| •.•) Is it safe to come out yet?

┳┻|⊂ノ

┻┳|