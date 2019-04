Roma, Europa League a rischio: contro la Fiorentina torna Under titolare

La Roma si isola a Trigoria e prova a non ascoltare la rabbia dei tifosi delusi dal risultato ottenuto contro il Napoli. I giallorossi sono praticamente fuori dalla lotta per la qualificazione in Champions e rischiano anche l’Europa League, per questo la gara all’Olimpico di mercoledì alle 21 contro la Fiorentina rappresenta l’ultima spiaggia per dare un briciolo di dignità a una stagione deludente. Questa mattina Claudio Ranieri ha ripreso gli allenamenti in vista del match con i viola, in caso di ennesima sconfitta la reazione del pubblico sarà feroce e non è escluso che il tecnico possa prendere decisioni clamorose. Il livello atletico della squadra ha colto di sorpresa anche Ranieri che fatica a imporre i suoi dettami tattici, non è da escludere un suo abbandono prima della fine del campionato per mettere i giocatori di fronte alle proprie responsabilità. In questo caso, però, non verrebbe richiamato Di Francesco.

Per la partita contro toscani dovrebbe tornare titolare Under in campo solo 8 minuti contro il Napoli e dopo due mesi e mezzo di stop, con lui in attacco anche Dzeko e Perotti. In difesa è squalificato Manolas, al suo posto giocherà Marcano con Fazio, sulle corsie esterne Santon e Kolarov. A centrocampo è possibile un turno di riposo per De Rossi che lascerà spazio a Nzonzi assieme a Cristante e Zaniolo.





