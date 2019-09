Razzismo, scontro social tra la Roma e la Lega Serie A: «Ora ci vuole tolleranza zero». La risposta è polemica e i tifosi attaccano

State davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano, @SerieA?



Ora ci vuole tolleranza zero. https://t.co/JMPsK68jIY — AS Roma (@OfficialASRoma) September 27, 2019

Cara @OfficialASRoma, siamo tutti dalla stessa parte, insieme stiamo costruendo la squadra della Serie A TIM contro il razzismo: aspettiamo con ansia da 3 settimane il nome del Vostro Ambassador! — Lega Serie A (@SerieA) September 27, 2019

Venerdì 27 Settembre 2019, 19:52

Un vero e propriosul tema del. Dopo la forte presa di posizone della società giallorossa, che ha daspato a vita un tifoso dallo stadio Olimpico colpevole di aver insultato su Instagram il difensore Juan Jesus, è arrivato un tweet indirizzato agli organi della Lega del campionato italiano. «». Scrive la Roma in un tweet citando appunto la Lega Serie A.Immediata la replica piccata. «Cara Roma, siamo tutti dalla stessa parte, insieme stiamo costruendo la squadra della Serie A contro il razzismo:», si legge. Il riferimento è all'iniziativa intrapresa dopo i cori contro l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, dove aveva chiesto alle squadre di Serie A di individuare un calciatore per far parte della 'Squadra contro il razzismo' della Lega Serie A.I tifosi tuttavia non hanno apprezzato la risposta bollando comel'iniziativa della Lega Serie A. «Cara @SerieA, se la Roma non fornisce il nome è perché è una p******a senza fine.. E non girate attorno al problema come avete sempre fatto», scrivono gli utenti. «Servono punizioni severe, supporto a società come Roma e Juve, a quelle che vogliono combattere il razzismo. E ci vuole la mano pesante verso quelle società che invece decidono di girare la testa dall’altra parte.», si legge ancora. «Ah beh, allora con la Squadra della Serie A contro il razzismo scomparirà il razzismo dagli stadi. Ma per piacere! (PS: la conclusione del Vostro tweet è, a dir poco, stucchevole)», commenta un altro utente.