è nella Capitale. Il nuovo tecnico dellache prenderà il posto di Eusebio Di Francesco ieri esonerato , è partito questa mattina presto da Londra ed è atterrato con il suo volo privato all’aeroporto di Ciampino intorno alle 10.30.Ranieri, accompagnato dalla moglie, non si è fermato con i giornalisti e si è subito diretto verso la sua residenza privata ai Parioli con un'auto privata. Risolte le ultime beghe burocratiche con il Fullham, Ranieri formalizzerà l’accordo con il club di Pallotta e dirigerà alle 15.15 il suo primo allenamento.Seconda avventura in giallorosso per l’allenatore testaccino che nel 2010 ha sfiorato lo scudetto con la proprietà Sensi, adesso Ranieri è stato chiamato per agguantare il quarto posto. Il tecnico dovrebbe firmare un contratto di tre mesi con eventuale rinnovo se dovesse centrare l’obiettivo qualificazione in Champions.