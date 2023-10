Osimhen fa arrestare la sorella e i figli in Nigeria. Il cognato: «Ladro, mi deve dei soldi»

L'infortunio subito con la sua Nazionale non è l'unica preoccupazione di Victor Osimhen. Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Nigeria infatti l'attaccante del Napoli avrebbe fatto arrestare la sorella e i suoi figli in Nigeria. L'accusa arriva dal marito della donna, nonché cognato di Osimhen, Osita Okolo che è stato uno degli intermediari che ha favorito il passaggio dell'attaccante dal Lille al Napoli. E proprio quella trattativa, su cui sta indagando anche la Procura di Roma, sarebbe al centro del contenzioso tra le parti.

A chiarire la situazione è stato proprio Okolo ai microfoni di CalcioNapoli24: «Mia moglie e i miei figli sono in custodia delle forze dell'ordine da cinque giorni. Il motivo? Tutto ciò che abbiamo chiesto a Victor è di restituirmi la commissione cha ha riscosso da me». Un video pubblicato su Twitter dallo stesso Okolo, conferma l'arresto della donna, portata via insieme ai figli dal Dipartimento di Stato Servizio nigeriano.

@OfficialDSSNG has gone rogue. Victor Osimhen sends dsssng to forcefully abduct his sister (my wife) over a matter that is still in court bw myself and him. @MobilePunch @AishaYesufu @ruffydfire @DavidHundeyin @nff @sscnapoli @PoliceNG @TheNationNews @lindaikeji @GaryLineker pic.twitter.com/ZOBa9ZfXUx