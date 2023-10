Napoli, Rudi Garcia (per ora) resta: «Confermato fino alla prossima sosta»

di Redazione web

Il Napoli campione d'Italia non sta vivendo un momento positivo in campionato, e dopo la sconfitta di ieri con la Fiorentina l'allenatore Rudi Garcia vede traballare la sua panchina. Lo afferma SkySport, che spiega come dal vertice di questa mattina tra De Laurentiis, i dirigenti del club e l'allenatore, siano in corso valutazioni sul futuro del tecnico francese ex Roma.

Osimhen-Napoli, rottura? Il video TikTok fa infuriare il giocatore (che rimuove le foto su Instagram)

Rudi Garcia e Francesca Brienza sono diventati genitori: «Nata Sofia, la gioia di mamma e papà»

Spunta il nome di Tudor

Secondo la Gazzetta dello Sport sono in corso ore di riflessione a Castelvolturno: le tre sconfitte interne al Maradona (contro Lazio, Real Madrid e Fiorentina) in questo avvio di stagione hanno lasciato il segno e il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando la situazione.



La prima opzione sarebbe quella di mantenere l'attuale gestione tecnica ma con dei correttivi, ma il futuro di Garcia potrebbe essere comunque a rischio: nell'aria volteggia il nome di Igor Tudor, ex allenatore di Udinese e Marsiglia, che potrebbe essere preso in considerazione in caso di addio a Rudi.

Si va verso la conferma

Nel pomeriggio la decisione: secondo l'ANSA si andrebbe verso la conferma di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli dopo la riunione svoltasi in tarda mattinata tra il tecnico francese e i vertici della società. All'incontro, svoltosi in un albergo in collina, assieme a De Laurentiis hanno partecipato il club manager Antonio Sinicropi, il direttore sportivo, Mauro Meluso, e il capo dell'Area scouting, Maurizio Micheli. Dopo l'incontro Garcia è partito alla volta della Francia e tornerà a Napoli per riprendere gli allenamenti mercoledì prossimo.



A quanto pare De Laurentiis avrebbe deciso di rinviare ogni decisione sul futuro dell'allenatore alla prossima sosta del campionato, nel mese di novembre, a meno di un aggravarsi ancor più profondo della crisi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Ottobre 2023, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA