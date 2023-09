Nizza, Beka Beka minaccia di suicidarsi, il calciatore 21enne in piedi sul ciglio del viadotto: «Forse una delusione sentimentale»

di Redazione web

Alexis Beka Beka, calciatore del Nizza, minaccia il suicidio in piedi sul ciglio del viadotto. Choc in Francia per il gesto del 21enne, che sta minacciando di togliersi la vita lanciandosi da un viadotto dell'autostrada A8, all'altezza di Magnan. Beka Beka fa parte della rosa della prima squadra del Nizza, attualmente al secondo posto in classifica in Ligue 1.

Beka Beka, cosa succede

Il centrocampista, ha sofferto recentemente di una forte delusione sentimentale, stando ai quotidiani locali. Il giocatore è arrivato nel Nizza nell'agosto del 2022.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 12:34

