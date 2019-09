Neymar, 11mila euro al mese ai cinque amici sempre con lui. Chi sono i 'Los Toiss' FOTO

Essere amici di Neymar conviene: le cinque persone che compongono il suo entourage, che si fanno chiamare ', ci guadagnano infatti 11mila euro al mese a testa per circondarlo a tempo pieno. Si tratta di, cinque amici che fanno anche parte dei suoi contratti professionali che firma: una vita da sogno la loro, dato che si godono con 'O' Ney' le feste più esclusive, con Lewis Hamilton o con gli 'angeli' di Victoria's Secret.Da, dove condividono un palazzo con 'O' Ney', sono sempre con lui. «Vive in una pentola a pressione e noi siamo una via di fuga. Non parliamo di calcio. Siamo un modo per lui di liberare lo stress della sua vita. Siamo insieme per parlare, viaggiare...», spiegano i Toiss.è come un fratello di Neymar. Amancio è venuto a giocare nel Leganes in Spagna ma non ha avuto lo stesso destino di «O' Ney». Si conoscono dall'infanzia, sono cresciuti insieme e ora è uno dei suoi migliori amici. Poi c'è, fotografo ufficiale di Neymar. Inoltre, lavora a stretto contatto con Wagner Ribeiro - agente dell'attaccante - in questioni di marketing., responsabile ufficiale dell'organizzazione del tempo libero e delle attività divertenti dell'attaccante brasiliano, è invece il partner di Neymar alle feste., figlio di Pepe Costa, leale scudiero di Leo Messi, ha vissuto per un periodo a Rio e parla un fluente portoghese, quindi quando Neymar è arrivato a Barcellona, ​​il Barça lo ha incaricato di aiutarlo ad adattarsi alla sua nuova vita a Barcellona. Infine, che lavora nell'azienda di famiglia (NRCSports) come manager della consulenza specializzata di artisti con Cristian Guedes, un altro dei Toiss.