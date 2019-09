Pezzotto, l'sms beffa agli utenti: «Non rischiate nulla, state sereni». Ma per la Finanza non è vero

Il pezzotto, il decoder pirata per vedere tutta la tv del mondo

Mercoledì 18 Settembre 2019, 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A voltecon pagamento tramite: era ciò che gli utenti della piattaforma Xtream Codes spendevano per poter usufruire della pay tv e delle piattaforme a pagamento, da Sky a Netflix, da Mediaset Premium a Now Tv. E a rischiare non sono solo gli organizzatori del, ma anche gli utilizzatori finali: il blitz di questa mattina antipirateria della Guardia di Finanza ha spento le trasmissioni degli utenti, che all'improvviso non hanno più potuto guardare le loro trasmissioni preferite in streaming.Sui gruppi Telegram in cui si davano le comunicazioni agli utenti, questa mattina è spuntato un messaggio (che Leggo ha potuto visionare e che vi postiamo qui) in cui si rassicuravano gli utenti stessi, facendo credere che non si rischia nulla: «I problemi che stanno interessando la trasmissione dei contenuti sono unicamente dovuti all’interruzione del servizio offerto da Xtream - si legge nella comunicazione - Per intenderci: Xtream è un soggetto terzo, in quanto funziona come piattaforma d’appoggio per la gestione tecnica dei flussi, ma è slegato interamente da ogni altro aspetto, come quello della sicurezza».«Dunque massima tranquillità - si legge ancora - oltre a ciò, lo sapete già, il sistema check list di IPTVspecial garantisce, anche su questo fronte, massima garanzia di riservatezza. Dunque totale serenità. Per la visione dei contenuti, invece, occorre attendere i tempi tecnici che cercheremo, come sempre, di velocizzare al massimo. Stiamo già elaborando una soluzione alternativa».Nessun pericolo insomma per gli utenti: ma sarà vero?, a quanto dicono le Fiamme Gialle. Al momento dello «spegnimento» c'erano infatti 700mila utenti collegati e un potenziale di 5 milioni di utenti totali: tutti loro rischiano, dopo l'operazione da parte di oltre 100 militari del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. Il blitz ha smantellato la più rilevante organizzazione clandestina mondiale ideatrice e principale responsabile della capillare diffusione illegale via internet delle emittenti tv a pagamento, le cosiddette IPTV appunto.