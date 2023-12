Newcastle-Milan 1-2, pagelle: Tomori insuperabile, Chukwueze entra e decide. Rossoneri in Europa League

di Luca Uccello

Il Milan vince in rimonta a Newcastle e così conquista il terzo posto nel girone di Champions che vale almeno la qualificazione all'Europa League.

LE PAGELLE

MAIGNAN 6,5 Il pallone di Gordon lo supera troppo facilmente ma Tomori lo salva. Non può niente sul missile di Joelinton. Decisivo su Isak: palla deviata sulla traversa con il palmo della mano sinistra aperta

CALABRIA 6 Il capitano del Milan è l’ultimo a mollare.

TOMORI 7 Se non c’è Mike Maignan c’è lui. Toglie letteralmente il pallone dalla porta sul tocco ravvicinato di Almiron. Che gol Fikayo! E pure che palo…

THEO HERNANDEZ 6 Qualche volta va in difficoltà ma ci mette tutto per non farsi mai superare e alla fine ci riesce. Vince lui. FLORENZI 6 Il suo ordine è fondamentale nel finale.

MUSAH 5 Corre tanto, tantissimo. Più di tutti. Tocca anche tanti palloni. Ma quanta confusione (83’ Chukwueze 7: la sua rete vale l’Europa League)

LOFTUS-CHEEK 5 Sbaglia sulla rete del Newcastle, sbaglia ancora partita. Nel primo tempo fa il trequartista. Ma non può farlo! (72’ Pobega 6: corsa e sostanza)

REIJNDERS 5 Arriva sempre secondo su ogni pallone.

PULISIC 7 Prima rete in Champions League. Una rete che regala una speranza al Milan (72’ Jovic 6,5: la vittoria è anche sua)

GIROUD 6,5 Mai un tiro in porta, nemmeno per sbaglio. Mai una delle sue girate. Ma la prima palla buona non la sbaglia: assist perfetto per Capitan America e palla in rete (83’ Okafor 6: entra ed è subito decisivo con l’assist vincente)

RAFAEL LEAO 6,5 Un mese senza campo si sente. Si fa sentire quando non riesce a portare via con sé palla e avversario. Ma è sempre il più pericoloso del Milan. E quel palo (alla Niang) grida vendetta (88’ Bartesaghi ng)

PIOLI 7 Il suo Milan ci mette il cuore. Ci mette tutto. Il suo Milan in Inghilterra meritava di vincere e ha vinto. Perde l’Europa che conta nell’ultima notte a sua disposizione ma ci resta. In quella del giovedì. Il suo Milan ha dimostrato carattere, di essere vivo. Il rammarico, il rimpianto è non essere riusciti a vincere anche all’andata a San Siro…

