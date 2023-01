Diretta Napoli-Roma, le probabili formazioni: Spalletti ritrova Kvara. Mou rilancia Spinazzola e punta il secondo posto

Dopo aver chiuso il girone d'andata ad un solo punto dal secondo posto, la Roma cerca l'aggancio all'Inter, prima inseguitrice del Napoli capolista. Al Maradona per i giallorossi arriva il primo scoglio del 2023, finora favorevole con tre vittorie ed un pareggio in campionato. Tutta la rosa a disposizione di Mourinho fatta eccezione per Wijnaldum e Darboe infortunati e Zaniolo, resosi indisponibile dallo scorso turno di campionato e al centro di un caso-mercato. Il tecnico giallorosso ha sottolineato il gran lavoro di Spalletti, anticipando già il verdetto di fine campionato: "Gli faccio i complimenti per aver vinto lo scudetto". Squalificato Celik, tre diffidati tra le file romaniste: Cristante, Mancini, Smalling. Col rientro di Kvaratskhelia Spalletti avrà tutta la rosa a disposizione e dopo la caduta per 1-0 a San Siro cercherà di infilare il quarto successo di fila. "Ho dei ragazzi intelligenti, non corriamo il rischio di essere meno attenti e meno pignoli nelle richieste a noi stessi", ha precisato il tecnico dei partenopei.

Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Abraham. All.: Mourinho.

Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it

