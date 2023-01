Lazio-Fiorentina 1-1, le pagelle dei biancocelesti: Romagnoli chiude tutto, Milinkovic poco efficace

di Enrico Sarzanini

Lazio e Fiorentina hanno pareggiato 1-1 all'Olimpico in una sfida della prima giornata di ritorno della serie A

LE PAGELLE DELLA LAZIO

PROVEDEL 6,5

Reattivo sulla staffilata dalla distanza di Jovic che devia in angolo, nella ripresa non può nulla sul tiro a giro di Gonzalez che si insacca alla sua destra dice no al colpo di testa ancora di Jovic. Si ripete nel recupero su Saponara.



MARUSIC 6

Avvio di gara senza strappi nella ripresa quando la Fiorentina trova il pareggio inizia a spingere a dovere sulla fascia creando più di qualche pericolo in avanti.



CASALE 6,5

Sblocca con uno scavetto di precisione e trova così il primo gol in Serie A. Sembra l'inizio dell'ennesima goleada invece è costretto agli starordinari.



ROMAGNOLI 6,5

Come al solito è bravo in ogni lettura. Chiude tutto, concedendo pochissimo ai viola e mettendo le solite pezze nei momenti di difficoltà.



HYSAJ 6

Confermato al posto di Lazzari parte subito forte ma esaurisce troppo presto le batterie. Un mezzo passo indietro rispetto al Milan ma l'atteggiamento è quello giusto. (23' st Lazzari 6,5: spinge con più convinzione).



MILINKOVIC 5,5

Meno efficace del solito, troppo spesso si perde per cercare la giocata ma soprattutto quando c'è da metterci il piedi è molle e sbaglia troppo nelle ripartenze senza mai riuscire ad innescare le punte.



CATALDI 5,5

Quando la Lazio fatica a fare gioco è costretto agli straordinari. La pressione dell'avversario non lo fa respirare e la squadra costruisce poco o niente(16' st Marcos Antonio 6: tartantolato prova a dare la carica).



LUIS ALBERTO 5,5

Da un suo angolo nasce l'azione che sblocca il match ma è l'unico acuto di una gara non ai livelli delle ultime. Rispetto al passato però si impegna sempre al massimo. (16' st Vecino 6: la solita sostanza).



PEDRO 5

Parte bene ma paga la gara contro il Milan in cui ha corso fino al 90' senza mai fermarsi. Prova qual che sortita in avanti ma si vede che le gambe girano poco. (23' st Immobile 5,5: spreca una buona occasione).



ANDERSON 5,5

Voglioso come al solito ma non appena sente i tacchetti degli avversari sembra perdere un po' di serenità e arriva con maggiore difficoltà e senza troppa lucidità sotto porta.



ZACCAGNI 6

In avanti è certamente il più propositivo spesso va a strappare la palla dai piedi dell'avversario, prezioso anche in fase difensiva anche se gli manca la zampata giusta.



SARRI 5,5

Sazia per la scorpacciata contro il Milan manca la quarta vittoria di fila e conferma che a questa Lazio manca la giusta continuità.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA