Napoli-Roma 2-1, le pagelle dei giallorossi: Matic è qualità e quantità, Dybala si sacrifica, Cristante ansioso

Il Napoli ha battuto la Roma per 2-1 allo stadio Maradona grazie ai gol di Osimhen (17') e Simeone (86'). In mezzo il temporaneo pareggio dei giallorossi con El Shaarawy (75'). Dopo la prima giornata di ritono il Napoli ha 13 punti di vantaggio sull'Inter seconda.

LE PAGELLE DELLA ROMA

RUI PATRICIO 7

Questa non è una serata da senza voto e solo controllo. Provvidenziale su Kvara e Lozano. Incolpevole sui gol.



MANCINI 6

Dalle sua parti risuona forte la musica di Shining quando si avvicina quel fenomeno di Kvara. Mancini prova a tenere botta collaborando come può con Zalewski.

SMALLING 6

Osimhen ha il diavolo in corpo e nemmeno tutti i segreti del mestiere dell’inglese riescono ad esorcizzarlo. Gioca una gara di enorme serietà e compattezza anche quando va ad aggredire alto. Rovina tutto come all’andata nel finale quando concede troppo spazio a Simeone



IBANEZ 5,5

Osimhen lo scarta come una caramella sull’azione dell’1-0. E’ in quelle serate a rischio, infatti pure quando lo punta Lozano sbarella. Davanti ha un’occasione ghiotta, ma usa il piattone.



ZALEWSKI 6

Nessun timore revenziale. Il problema è quando sale in sella Kvara, a quel punto si abbassa cercando di dare una mano a Mancini. Nella ripresa prende la brillantina dal taschino e mette un pallone adorabile per ElSha. Finale in difficoltà.



MATIC 7

Il ritmo è elevato ma mette materia grigia, come quando serve a Pellegrini un bel pallone. Provvidenziale anche in fase difensiva. Un concentrato di tecnica e personalità che andrebbe insegnato in un Master specifico a Trigoria. (83’ Tahirovic sv)

CRISTANTE 5,5

Sul gol di Osimhen la paura di Bryan si sente tutta. Ripresa con meno ansia e un’occasione gigantesca sventata da Meret. La sensazione è che in quella zona sarebbe servita più corsa e dinamismo. Ma da chi? (89’ Volpato sv)



SPINAZZOLA 6

Leo parte bene e cerca di alzare il volume sulla fascia per non schiacciare la Roma e sul morire del primo tempo sfiora il pareggio con un tiro al volo vecchie maniere. Non ha 90’ nelle gambe. (1’st El Shaarawy 7: Segna ancora a Napoli e nel ruolo che più gli compete dimostra di avere ancora i mezzi per fare la differenza)



PELLEGRINI 5

Concede troppi passi a Lobotka in una zona ad alto rischio e cicca al tiro su suggerimento di Matic. Nella ripresa inizia meglio ma la Roma rischia di andare sotto 2-0 dopo una palla persa proprio da Lorenzo (83’ Bove sv)



DYBALA 6

Cerca zone dove far fiorire la tecnica, ma l’acqua è poca. Nella ripresa ci riprova lottando e cercando di guadagnare metri. Gara di enorme sacrificio.



ABRAHAM 6

Rischia di provocare l’autogol di Kim e ce la mette tutta per dare profondità anche nei momenti più duri. Non ha la prepotenza di Osimhen, ma nemmeno palloni così puliti da sbattere in porta. (73’ Belotti 5,5: Entra e la Roma segna, come capita spesso. Per il resto solo una sponda)



MOURINHO 6,5

Rispetto all’andata la sua Roma è più consapevole, meno impaurita. E infatti la partita la gioca a viso aperto trovando forse la migliore prestazione stagionale. Il pari sarebbe giusto. Poi contano i cambi, e lui ha Bove e Tahirovic. Il Napoli Simeone e Ndombele.

