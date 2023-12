José Mourinho telefona in diretta durante la conferenza stampa dell'ex assistente Formosinho: «E' il boss, devo rispondere...»

di Redazione web

José Mourinho ha approfittato del giorno libero a Natale per congratularsi con il suo ex assistente durante la conferenza stampa ufficiale. Una scena davvero inusuale, diventata in poco tempo virale. Ricardo Formosinho, 67 anni, è stato il braccio destro dello Special One sia al Manchester United che al Tottenham. Ha lasciato gli Spurs nell'agosto 2020 per tornare alla propria carriera manageriale, iniziata nel 1990. Ora è alla guida del Modern Future, che il 25 dicembre ha portato alla vittoria nella finale della Coppa di Lega egiziana. Hanno battuto i Pyramids 14-13 in una drammatica serie di calci di rigore dopo un pareggio a reti inviolate.

La telefonata di Mourinho in conferenza stampa

Formosinho si stava rivolgendo alla stampa dopo la partita, quando il connazionale portoghese Mourinho, 60 anni, gli ha telefonato. Prendendo il telefonino dalla tasca, il tecnico ha interrotto un giornalista che gli faceva una domanda in arabo e ha detto: "Mi dispiace, ma questo ragazzi devo farlo, è José Mourinho . Devo farlo, mi dispiace". Ha poi risposto alla chiamata in diretta con "boss", così l'ha definito lui, proseguendo nella sua lingua madre: "Ce l'abbiamo fatta. Sì, ce l'abbiamo fatta. Qui non si sente niente, tra un po' esco dalla stanza. Chiamo". Formosinho si è poi scusato ancora una volta con i giornalisti dopo aver terminato la chiamata.

José Mourinho's former assistant, Ricardo Formosinho, coached his team in the Egyptian supercup today.



Even though it's Christmas, Mourinho kept an eye on the game and called him to congratulate him on the win... and he just had to pick up.



Respect🙌❤pic.twitter.com/6VSlF2a0Av — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 25, 2023

Anche questa trovata di Mourinho pare sia stata apprezzata dai fan sui social media, con un tifoso che ha elogiato: "Di classe come sempre".

Un altro tifoso ha sostenuto: "Sarà per sempre quello speciale". E un altro ancora ha detto: "Il calcio non avrà un secondo Mourinho". Mentre nel periodo natalizio nell'Egitto a maggioranza musulmana il calendario calcistico proseguiva senza soste, l'allenatore della Roma Mourinho ha potuto godersi un po' di tempo libero con la sua squadra che in serie A tornerà in campo sabato (30 dicembre), quando sfiderà la Juventus.

