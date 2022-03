Morto Wilson, il figlio di Maestrelli: «Sarà sepolto accanto a mio papà e a Giorgio Chinaglia»

«Una notizia inaspettata. La scorsa settimana siamo stati insieme in Puglia per una manifestazione dedicata a mio padre. Abbiamo trascorso una giornata intera insieme, mai e poi mai potevo pensare a quanto accaduto. Abbiamo deciso che sarà sepolto nella cappella di famiglia, insieme a mio padre, e Giorgio (Chinaglia, ndr)» nel cimitero di Prima Porta a Roma. A dirlo all'Adnkronos Massimo Maestrelli, figlio di Tommaso compianto tecnico biancoceleste, dopo la morte, stanotte, di Pino Wilson, capitano della Lazio campione d'Italia nella stagione 1973-74.

Pino Wilson, è morto il capitano della Lazio dello scudetto '73-74: colpito da ictus, aveva 77 anni

«È stata una figura importante per noi - racconta Massimo Maestrelli - A seguito della morte di mio padre, lui tutte le domeniche che la Lazio giocava in casa, dopo la partita portava i pasticcini e prendevamo il tè insieme, con mia mamma e miei fratelli. Ci ha riempito il cuore e l'anima per tanto tempo. Un gesto così bello! Per me lui era un punto di riferimento». Molto probabilmente i funerali ci saranno martedì, «i figli stanno già organizzando la messa»

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 11:07

