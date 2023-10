Chiricò come Maradona, il gol incredibile in Casertana-Catania: segna da oltre 50 metri, il video è virale

Mino Chiricò come Maradona o alla Beckham. O, forse, alla Mascara, vista la maglia che indossa. Il calciatore brindisino, ex Lecce (con cui il rapporto finì in una rottura con la tifoseria per vecchie vicende legate alla finale playoff perso contro il Carpi nel 2013), ha segnato tirando da oltre 50 metri nella partita di Serie C tra Casertana e Catania.

Finito al Catania dopo una lunga carriera tra Serie B e Serie C, protagonista anche con il Foggia negli anni scorsi, oggi Super Mino, come lo chiamano i suoi tifosi, è il leader tecnico degli etnei, che sognano una risalita in B dopo aver vissuto l'inferno del dilettantismo l'anno scorso.

