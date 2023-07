Milan-Real Madrid 2-3, i rossoneri si fanno rimontare a Pasadena

Il Milan è stato battuto in rimonta dal Real Madrid per 3-2 in un'amichevole disputata nello stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. Dopo le reti rossonere di Tomori (25') e Romero (42'), i "Blancos" hanno risposto con una doppietta di Valverde, autore di due gol in due minuti al 57' e al 59', per poi chiudere i giochi con Vinicius Jr. all'84'.

Alla partita hanno assistito oltre 70mila spettatori

Ad assistere alla partita, la prima delle quattro amichevoli che il Real Madrid giocherà negli Stati Uniti, 70.814 spettatorI. Le due squadre hanno dato vita a un grande partita giocata su buoni ritmi e impreziosita da diverse giocate di qualità elevatissima. L'attesa è ora per il 29 luglio, quando le 'merengues' sfideranno a Dallas gli eterni rivali del Barcellona

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 10:16

