Milan, Leao al riscatto con vista rinnovo: prima il Verona poi la firma?

di Luca Uccello

Paolo Maldini vuole chiudere il rinnovo di Rafael Leao prima dell'inizio del campionato del Mondo in Qatar. Un rinnovo fondamentale per il futuro del Milan, per il suo progetto di squadra vincente. Martedì, davanti agli agenti del giocatore, il Milan presenterà l'ambizioso progetto di costruire la squadra intorno a lui ma per riuscirci deve convincere Jorge Mendes ad accettare la proposta rossonera.

Un'offerta economica ricca ma non ancora ricchissima. Un'offerta che comprenderebbe anche un aiuto sostanziale da versare direttamente allo Sporting Lisbona. Oggi Rafa ha ancora il diciannovesimo stipendio della rosa rossonera. In questa trattativa potrebbe diventare decisivo il ruolo di Frederico Varandas, il presidente dello Sporting Lisbona, che vanta un credito di oltre 20 milioni di euro col giocatore e col Lille per la famosa sanzione (era da 16,5 milioni, ma nel frattempo è aumentata per gli interessi di mora) imposta dal Tas di Losanna e confermata da successive sentenze nei tribunali civili.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 08:06

