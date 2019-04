Milan-Lazio, Kessie e Bakayoko si scusano con Acerbi: «Non volevamo mancarti di rispetto»

Roma, i ladri riconsegnano l'auto rubata alla mamma di Zaniolo sotto casa​

Il club li ha difesi, mister Gattuso invece ha stigmatizzato il loro gesto. Ora, però, i due milanistirischiano una possibile squalifica e hanno deciso di scusarsi con, il difensore biancoceleste che ieri sera, in segno di distensione alla fine di, aveva scambiato la maglietta, poi mostrata in un gesto di scherno ai tifosi rossoneri.Nella conferenza stampa post-partita,aveva condannato il loro gesto: «La prima cosa da fare è chiedere scusa, queste cose non si fanno». Dello stesso parere, però, non era stata la società: il, infatti, ha respinto le accuse ai due tesserati. «Si è trattato di un gesto scherzoso, in risposta ad alcuni sfottò sui social tra gli stessi calciatori, ma non c'è stata aggressività o antisportività», ha spiegato il club.Ad ogni modo, già poco dopo la fine della partita di ieri sera,avevano mandato dei messaggi di scuse ad Acerbi, tramite un post su Instagram ciascuno. «Le mie scuse più sincere a. Volevo semplicemente scherzare, niente di più. Massimo rispetto per tutti», ha scritto l'ivoriano. Il mediano in prestito dal Chelsea ha invece scritto un messaggio in inglese: «Il mio gesto è stato solo scherzoso, fa parte del gioco. Non volevo mancare di rispetto a nessuno, le mie scuse al mio amicose si è sentito offeso».Nel primo pomeriggio di oggi, però, era arrivata la notizia della segnalazione delle immagini su Kessie e Bakayoko da parte del procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro. Se dovesse scattare la, i due centrocampisti del Milan potrebbero anche beccarsi una, proprio ora che la corsa Champions entra nella fase più calda.