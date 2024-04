Milan, Pioli cambia tutto nel derby: Leao centravanti (e Musah a destra) per rovinare la festa scudetto all'Inter

di Redazione web

Il derby di stasera tra Milan e Inter sarà decisivo, ma solo per i nerazzurri, per stabilire se vinceranno lo scudetto matematicamente già oggi o dovranno aspettare la prossima settimana. Il Milan si gioca invece l'orgoglio: dopo gli ultimi cinque derby persi (tutti male) nel 2023, gli uomini di Stefano Pioli avranno l'arduo compito di rimandare la festa tricolore di Lautaro e compagni, per non dover sopportare l'onta di vederli festeggiare davanti ai propri tifosi.

Le scelte di Pioli per il derby

Pioli, dato già per esonerato e che nella conferenza stampa prepartita si è mostrato nervoso e rancoroso verso alcuni giornalisti, cambia tutto: fuori Giroud, Chukwueze e Okafor, Leao centravanti, Pulisic a sinistra, Loftus-Cheek trequartista e Musah a destra. Secondo quanto racconta la Gazzetta dello Sport sarebbe questa la mossa tattica pensata dall'allenatore rossonero per contenere Dimarco e cercare di evitare una disfatta che sarebbe storica.

Qualche dubbio c'è: anche nel derby di ritorno di campionato dell'anno scorso Pioli cambiò tutto per trovare contromisure a Inzaghi (difesa a 3, Leao fuori, Origi-Giroud in attacco e Messias mezzala di centrocampo) ma la scelta fu fallimentare. E anche in questo caso, non sembra un colpo di genio rinunciare a due degli uomini più in forma in questo periodo (Chukwueze e Okafor) per schierare poi Leao in una posizione che non ha mai amato e in cui ha sempre reso sotto le aspettative. Per capire chi avrà ragione, non resterà che aspettare questa sera. Ma quel che sembra certo è che l'allenatore emiliano ha già un piede e mezzo fuori da Milanello.

