Platini: «Tornare alla Juve? No, gli amori non si vivono due volte»

Michel Platini conosce da anni Massimo Mauro. Conosceva anche Gianluca Vialli. E da anni non manca mai al torneo Fondazione Vialli & Mauro Golf Cup. Il primo senza Luca. Ma «è importante essere vicino a quest’associazione che fa del bene a tante persone».

Bene sta facendo anche il calcio italiano...

«È una sorpresa per tutti vedere cinque squadre italiane in semifinale. È un bel segnale per la Serie A».

Da presidente dell’Uefa avrebbe voluto consegnare una coppa europea alla Juventus. Ora pensa che possa farcela in Europa League?

«Mi è andata male. Oggi è difficile dirlo, perché le coppe hanno una storia a sé. Di certo, se la Juventus dovesse vincere l’EL, ci sarà qualcuno che dirà che non è la Champions. Prepariamoci…».

Com’è vista all’estero la situazione “giudiziaria” della Juve?

«Non so perché abbiano tolto 15 punti. Se lo hanno fatto, significa che c’è stato qualcosa, così come se glieli hanno ridati. Poi, io che ho vissuto dentro a fatti complicati, non credo più alla giustizia e soprattutto dopo che lo leggo o sento, ci credo ancora meno (ride, ndr)»

Rivedremo invece Michel Platini alla Juventus?

«Non esiste un mio futuro alla Juventus, ci sono poche chance».

Perché?

«Perché non si vivono due volte le stesse storie d’amore»



