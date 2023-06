Manchester City, sfilata sotto la pioggia sul pullman scoperto per festeggiare il Triplete

Il maltempo ha ritardato l'inizio dei festeggiamenti del Manchester City per il “treble” appena conquistato, ma pochi dei tifosi, nonostante un forte temporale in atto, hanno rinunciato a riversarsi nelle strade per assistere alla parata della squadra.

Pep Guardiola e i giocatori reduci dalla vittoria in Champions League dopo aver conquistato il titolo di Premier League e la Fa Cup sono saliti su dei bus scoperti, tutti dipinti d'azzurro e con la scritta 'Treble winners' sulle fiancate, cominciando la traversata della città, tra due enormi ali di folla, tenuta a bada da una nutrita scorta di polizia.

Nonostante la forte pioggia molti giocatori a torso nudo

Nonostante la pioggia a tratti torrenziale, molti giocatori sono rimasti a torso nudo, Haaland in testa, Guardiola ha sfoggiato un enorme sigaro, probabilmente fradicio, mentre tutti si passavano di mano in mano la coppa tanto inseguita, esibendola ai tifosi per invitarli all'ennesimo ruggito d'entusiasmo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 22:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA