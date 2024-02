Luis Enrique sorprende tutti: «Real Sociedad? Tra dodici giorni potremmo essere tutti morti»

«Tra dodici giorni potremmo essere tutti morti». Così ha sorpreso tutti Luis Enrique nella conferenza stampa in vista della partita con lo Stade Brestois, in cui ha citato Jehn Keynes. All'incontro con i giornalisti, il tecnico ha parlato della partita che dovrano affrontare i suoi calciatori, ma non ha gradito quella sulla Champions League. Nelle prossime settimane, infatti, tornano le coppe europee, ma l'ex tecnico di Sapgna, Barcellona e Roma non ne ha voluto sapere.

Cosa ha detto Luis Enrique

Al momento della domanda, il tecnico cinquantatreenne del Paris Saint-Germain ha risposto: «La partita in Champions con la Real Sociedad? Tra 12 giorni forse saremo tutti morti. Quella competizione ora non mi interessa. Penso solo alla prossima gara: gli ottavi di Coppa di Francia cotnro il Brest. Nella vita non serve a nulla pensare al futuro e non ci si può permettersi di pensare al futuro nel calcio, men che meno nel calcio ad alti livelli».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 14:58

