Lorenzo Pellegrini, Fabrizio Corona: «Denunciato per stalking da una escort». Aperta un'inchiesta. Lui: tutte invenzioni

Lorenzo Pellegrini accusato di stalking da una escort. Sulla vicenda indaga la procura di Parma. Le denunce sono state presentate a Roma, Parma e Avezzano, riporta il Messaggero. Non è escluso che dietro la vicenda non possa nascondersi un tentativo di estorsione.

L'accusa di Fabrizio Corona

«Tre denunce per stalking, una a Parma, una ad Avezzano e una a Roma nei confronti del calciatore della Roma e della nazionale italiana Lorenzo Pellegrini, tutte fatte dalla stessa persona, una giovane escort rumena A.G.», ha rivelato il sito di Fabrizio Corona dillingernews.it, secondo cui si tratta di «una storia che dura da mesi».

Il sito spiega inoltre che «a presentarle, in un periodo che va da aprile 2023 ad oggi, è stato uno studio legale della capitale a cui la ragazza si è rivolta».

La risposta di Pellegrini

Pronta la replica di Pellegrini: «Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere notizie inventate sul mio conto», scrive il capitano della Roma sul suo profilo Instagram smentendo le accuse avanzate dal sito di Fabrizio Corona. «Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze.

I commenti su Instagram

Sul profilo della moglie di Lorenzo Pellegrini, Veronica, sono apparsi alcuni commenti sotto forma di bot: «Ti ricordi quando 5-6 mesi fa hai messo un detective perché pensavi ti fosse infedele? Hai pensato bene. Ti ricordi quando era in quella villa con gli amici a metà luglio? L’hai videochiamato e dicevi che ti mancava? Lui era sempre con me. Idem quando eravamo in barca a metà di luglio». E ancora: «Puoi dire a quell’ossessionato di tuo marito di smetterla con i tuoi hacker e lo stalking, ha già quattro denunce alla polizia».

