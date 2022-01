Lorenzo Insigne o Harry Kane? Il Toronto ha scelto, ma solo dopo la finale di Euro 2020: Transfermarkt è stato fondamentale

Lorenzo Insigne ha scelto. Il capitano del Napoli lascerà a fine stagione i colori della sua città e approderà al Toronto. Dal primo luglio 2022, lo scugnizzo napoletano, sarà un giocatore del club canadese e i tifosi partenopei si sono ormai rassegnati a veder partire uno dei simboli della loro squadra. Ma a soprendere, ancor più della scelta del calciatore, è la modalità con la quale è iniziata la trattativa per strappare al Napoli, Lorenzo Insigne. Le dichiarazioni del presidente Bill Manning, infatti, hanno sorpreso tutti. Insigne sarebbe stato scelto in base alla tabella del famoso sito di statistiche calcistiche, Transfermarkt.

«La scorsa estate sono andato sul sito di Transfermarkt per vedere quali giocatori della Nazionale italiana che aveva vinto l'Europeo fossero in scadenza. Lorenzo era uno di questi - ha dichiarato ai microfoni di sasktoday.ca, Bill Manning -. Ho iniziato a segnarmi i giocatori che pensavo fossero di livello mondiale e che pensavo avrebbero avuto un valore commerciale in questo mercato. Lorenzo Insigne è stato il primo nome di questa lista».

Dunque tutto sarebbe potuto andare diversamente. Se quella sera d'estate a gioire fossero stati gli inglesi, probabilmente adesso il Toronto avrebbe chiuso la trattativa con Kane o Saka... e invece a finire oltreoceano sarà Insigne, ma non potrebbe essere l'unico.

I tifosi partenopei e il web si sono scatenati sui social. La trattativa è nata solo grazie all'attenzione mediatica creatasi dopo la vittoria dell'Europeo, ma la cosa ancor più soprendente è che è servito un sito per porre l'attenzione su Lorenzo Insigne. Una strana strategia di mercato, che però ha fruttato. E, a questo punto, non stupisce che il Toronto sia piombato con prepotenza anche su Belotti. «Il gallo» è vicino alla scadenza di contratto con il Torino e Bill Manning sembra pronto a concludere un altro colpo tra gli Azzurri che quest'estate hanno alzato al cielo la coppa.

