Lecce-Roma 0-0, pagelle: Lukaku fa il palo, Dybala troppo tardi. Per De Rossi un passo indietro

di Francesco Balzani

Niente di fatto tra Lecce e Roma al Via del Mare, 0-0 il risultato finale del match valido per la 30ma giornata di Serie A. La Roma sale a 52 punti ma è lontana dal Bologna che oggi ha superato 3-0 la Salernitana e consolida il quarto posto a 57. Il Lecce resta tredicesimo a 29 punti.

PAGELLE ROMA

SVILAR 7 Salva la Roma da sconfitta certa con quattro interventi distribuiti su tutta la partita. Poi ringrazia la mira sbilenca di Dorgu e compagni

KARSDORP 5 Solito atteggiamento di infondata superiorità. Concede tanto dietro, indovina pochi palloni davanti. (83’ Celik sv)

MANCINI 5 Concede spazi a Piccoli come forse mai aveva fatto in stagione. Anche nei consueti break oltre la linea appare timido

NDICKA 4,5 Unico diffidato con vista derby, prende un giallo dopo 10 minuti. Poi arriva sempre in ritardo sull’avversario (1’st Huijsen 5,5: più ordinato, con qualche macchia)

ANGELINO 5,5 Pizzica il palo su punizione e prova a far valere la bassa leva in corsa. Spesso però è troppo frettoloso

CRISTANTE 5,5 Quasi inconsistente in una gara di disordine e ripiegamenti in cui si fa notare solo per una palla sballata in verticale per Lukaku

PAREDES 5 Parte col piglio giusto rischiando pure di segnare da calcio d’angolo.

BOVE 5 Da cane malato con Mou a gattino con De Rossi. Timido e spesso svagato. (64’ Aouar 5: si inserisce meglio, ma quell’errore a tu per tu con Falcone grida vendetta)

BALDANZI 6 Unico a provarci seriamente nel primo tempo. Crea occasioni e cerca sempre lo spazio di giocate. Meno brillante nella ripresa. (83' Dybala sv: troppo tardi)

LUKAKU 4,5 Fa invidia alla torre di Santa Maria di Leuca. Resta immobile ad aspettare palloni che non arrivano.

ZALEWSKI 5 Scelta anomala, vista la fatica accumulata in Nazionale. Che si nota tutta in una gara incolore e insapore. Rigore a parte. (64’ El Shaarawy 6: cerca di svegliare un reparto sotto morfina. Con l’assist di tacco per Aouar ci era quasi riuscito)

DE ROSSI 5 Pesante passo indietro. Esagera di nuovo col turn over e subisce a più riprese le fiammate del Lecce. Ai punti l’avrebbe persa, e nemmeno di poco

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA