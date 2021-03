Inzaghi-Lotito: settimana decisiva per il rinnovo

Chi lo conosce bene giura che Simone Inzaghi proseguirà la sua avventura nella Lazio, ma il ritardo nella firma sul prolungamento di contratto in scadenza a giugno ha messo in allarme anche i più ottimisti. Il patron biancoceleste Lotito gli ha proposto un accordo triennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione bonsu esclusi, lui però vorrebbe un ingaggio da top ed attende le contromosse. In attesa di conoscere la fine di questa vicenda le voci si susseguono con il Napoli di De Laurentiis che lo ha messo tra i suoi preferiti per sostituire Gattuso qualora dovesse chiudere la sua avventura sotto al Vesuvio. Nessuna conferma dell'incontro che ci sarebbe stato qualche settimana fa a Roma tra Inzaghi ed il patron partenopeo , è invece certo l'interesse del Napoli come conferma il padre dell'allenatore: “De Laurerntiis stima Simone e questo mi fa molto piacere - ha detto a radio Kiss Kiss - . Ha un carattere fumantino ma va bene così. Il Napoli è una squadra molto forte. Anche la Lazio ha giocatori importanti, magari meno del Napoli”. Poi prosegue: “Napoli è una bella città ed ha una grande squadra. Non si sa mai cosa potrà accadere nella vita. Il Napoli ha avuto problemi di rosa e di infortuni come tutte le squadre. Lotito? ha dei tempi un po' lunghi... Ma siamo soddisfatti, è un periodo particolare. Vediamo cosa accadrà”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Marzo 2021, 20:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA