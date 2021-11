Il record non basta: Immobile, 160 gol nella storia. La Lazio beffata nel finale

Un'occasione sprecata in una serata storica. La Lazio pareggia a Marsiglia 2-2 nella quarta giornata dei gironi di Europa League e resta al secondo posto in classifica, a -3 dal Galatasaray fermato dalla Lokomotiv Mosca sul pareggio e a +1 proprio sui francesi, ma festeggia la rete numero 160 di Ciro Immobile che supera Piola diventando il bomber più prolifico della storia biancoceleste. In svantaggio per il rigore di Milik concesso dal Var per un fallo di Acerbi, la Lazio prima pareggia con Felipe Anderson (anche qui ci ha pensato il Var a convalidare) poi va avanti con Immobile, in campo nonostante il fastidio al collaterale del ginocchio, ma nel finale si fanno beffare dalla rete di Payet che tiene in vita i francesi e rimanda la qualificazione della Lazio.

A fine gara il tecnico Sarri è molto soddisfatto della prestazione: «Nel primo tempo siamo rimasti in una via di mezzo tra pressare e aspettare poi contro una squadra tecnicamente molto dotata siamo andati in affanno ma i ragazzi hanno fatto bene, reagendo alle difficoltà. Peccato per quel gol preso nel finale». Secondo il tecnico «la classifica cambia poco e non ci resta che vincere lo scontro diretto contro il Galatasaray». Lazzari è uscito per un fastidio al polpaccio che dovrà essere valutato: «Spero che si sia fermato in tempo perché ha un problema che ha da tanto tempo ed è la terza volta che si ferma sempre per lo stesso muscolo». Poi esalta Immobile: «Lui è uno dei pochissimi che hanno dei numeri realizzativi così straordinari ma che non fa mancare niente nemmeno dal punto di vista difensivo, per noi è imprescindibile». La testa adesso è alla gara contro la Salernitana: «È la partita della verità: dopo le gare europee abbiamo fatto 1 punto in tre gare adesso vediamo che risposta daranno i ragazzi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Novembre 2021, 08:50

