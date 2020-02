L'Ascoli calcio pensa in grande e sbarca a Roma: meeting al Canottieri Aniene

Giovedì 6 Febbraio 2020, 16:26

"L'Ascoli Calcio, oggi, è paragonabile a una Ferrari": non ha dubbi il manager Andrea Di Maso, organizzatore a Roma del primo meeting nazionale che il sodalizio marchigiano terrà nella Capitale. Un'iniziativa assolutamente unica nel suo genere, volta essenzialmente a chiamare a raccolta chi, nel campo dell'imprenditoria, è pronto a scommettere su un club che punta a crescere, per ritornare ai fasti di un tempo. "Ho sempre creduto nelle sinergie fra imprese e nel potenziale del calcio come veicolo per l'immagine - commenta Di Maso, che aggiunge - numeri alla mano, sono pronto a scommettere sulla validità della mia iniziaitiva. Lo dico con cognizione di causa, e dopo attente analisi sulle potenzialità dell'Ascoli, inteso anzitutto come club calcistico e poi, lasciatemelo dire, anche come vero e proprio brand: quando la squadra non ottiene grandi risultati sul campo, infatti, il "brand" bianconero è comuqneue amato e riconosciuto dai tifosi di calcio in tutta Italia e anche oltre. Questa società calcistica ha una forza basata su una storia che consacra il club come il quarto più antico d'Italia. Una storia ben scolpita nella memoria di tifosi e appassionati, capace di attirare partner interessati a investire. Nel nostro "esperimento" romano dialogheremo con chi sarà disposto a seguirci in un percorso che si prospetta al contempo bello, innovativo e interessante".La stima che fanno nella società marchigiana, in base alle prime adesioni, è di una partecipazione di ben 140 aziende che, a vario titolo, parteciperanno al meeting dal nome suggestivo: "il marketing 4.0 - strategie e innovazione dell'Ascoli calcio". Un numero questo di assoluto rilievo, "possibile - dice Di Maso - grazie soprattutto al carisma del patron Massimo Pulcinelli, già fondatore del gruppo Bricofer, il primo fra gli italiani nel mercato del bricolage fai da te". L'incontro, rigorosamente a porte chiuse, si terrà il prossimo 11 febbraio a partire dalle 18 nel Circolo Canottieri Aniene. Prevista nel corso della serata una tavola rotonda alla quale parteciperanno, fra gli altri, il patron del sodalizio marchigiano Massimo Pulcinelli, assieme a Giuseppe Pierro, Direttore dellìUfficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabriele Gravina, Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Mauro Balata, presidente della Lega Calcio di Serie B e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti.