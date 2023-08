Juventus-Bologna 1-1, le pagelle: Vlahovic gladiatore, Locatelli smarrito. Non pervenuto Rabiot

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus esordisce all'Allianz Stadium con un pareggio (1-1). Al gol di Ferguson, risponde Vlahovic.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

PERIN 6,5

Il suo lo fa, come sempre quando viene chiamato in causa. Cerca di scuotere la difesa con indicazioni continue. Sul gol di Ferguson non può nulla.

DANILO 5,5

Molto impreciso quando deve impostare. Sbaglia appoggi semplici per uno della sua levatura. Ci mette la solita grinta.

BREMER 5,5

Zirkzee è un giocatore poco mobile ma molto tecnico. L'ex granata fa una gran fatica a comprenderne le intenzioni. In difficoltà. Nella ripresa fa di tutto per farsi perdonare ma la fortuna non lo assiste.

ALEX SANDRO 5

Sull'azione del gol arriva in colpevole ritardo. Non riesce a dare un contributo significativo in attacco. Potrebbe e dovrebbe osare di più.

WEAH 6

Poco servito, riesce poche volte ad azionare il potente motore. In difesa è spesso costretto a stare francobollato ad Orsolini. Nella ripresa va ad un passo dal suo primo gol in bianconero. Ha del potenziale (38' st McKennie sv).

FAGIOLI 5,5

Qualche buona idea ma anche una velocità di esecuzione non all'altezza della situazione. Viene schermato al meglio dai giocatori felsinei (11' st Pogba 6,5: un ritorno tanto atteso e salutato con un'ovazione. Decisivo nell'azione del pareggio di Vlahovic. Non è, ovviamente, al massimo della condizione ma rivederlo in campo è una gioia per chi ama il calcio).



LOCATELLI 5

Parte con il giusto piglio ma, dopo il gol del vantaggio del Bologna, diventa macchinoso e il pubblico non lo aiuta. Ragiona troppo, verticalizza poco (38' st Yildiz sv).

RABIOT 5,5

Il giallo ad inizio partita lo condiziona.

CAMBIASO 5

Evidente passo indietro rispetto alla prima partita. Fatica a trovare il fondo per il cross. Spesso raddoppiato, non trova gli spazi per far male (11' st Iling jr. 6,5: rischia tantissimo su un intervento disperato su Ndoye pronto per il tap-in vincente. Poi il bellissimo cross che porta alla rete di Vlahovic).

CHIESA 6

Quando ha la palla tra i piedi cerca sempre di far male alla difesa bolognese. Purtroppo, non ha mai l'occasione per far male davvero (28' Milik 6: porta peso e sostanza in attacco).

VLAHOVIC 7

Ci mette tanta passione. Volenteroso e molto determinato nel pressing. Segna un gran gol ma viene annullato per fuorigioco. Non si arrende e, alla fine, di testa, trova la via del gol. Due gol in due partite.

ALLEGRI 5,5

Troppe difficoltà a livello di gioco, soprattutto nella prima frazione. La squadra si sveglia nella ripresa ma, alla prima all'Allianz Stadium, arriva solo un punto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 20:29

