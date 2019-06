José Antonio Reyes, i funerali nella sua città natale tra lacrime e cori del Siviglia

Reyes, l'incidente e la morte: «Scoppiata gomma della Mercedes a 237 all'ora. Poi le fiamme»

Lunedì 3 Giugno 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bandiera della Spagna ed una del Siviglia ad avvolgere il feretro, portato all'interno della chiesa. Sono iniziati così idi, il calciatore spagnolo morto sabato mattina in un incidente stradale. L'ultimo saluto all'attaccante si è svolto a, la cittadina che gli aveva dato i natali.Ieri, durante la veglia funebre a Siviglia, migliaia di tifosi della squadra plurivincitrice dell'Europa League avevano dato l'addio al loro ex beniamino cantando l'inno del club e accendendo fumogeni. Oggi invece c'è un clima di grande commozione, con gente comune e personaggi del calcio, come Monchi e Unai Emery, in lacrime. Il corpo di, ha fatto sapere la famiglia, sarà cremato. Il sindaco del piccolo centro di Utrera ha decretato due giorni di lutto cittadino.Al momento dell'incidente, il veicolo condotto daviaggiava a 237 km/h. Nell'incidente è morto anche un cugino del calciatore, mentre una terza persona, anche lui parente di Reyes, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche e il 60% del corpo ustionato.