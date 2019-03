Inter-Spal alle 15 La Diretta Spalletti vuole ripartire

Ultimo aggiornamento: 13:05

L'Inter di Luciano Spalletti, arrabbiata per avere perso il terzo posto a favore del Milan dopo la sconfitta di Cagliari per 2-1 ed il contemporaneo successo dei rossoneri in casa col Sassuolo, torna a San Siro oggi pomeriggio alle 15 ed affronta la Spal, che non sta certo vivendo un momento favorevole, è reduce dalla sconfitta interna subita per mano della Sampdoria ed è ferma a 23 punti, solo 5 di vantaggio sulla terzultima posizione di classifica occupata dal Bologna.