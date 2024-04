Inter-Empoli 2-0, pagelle: Bastoni e Dimarco perfetti, Sanchez concreto. Inzaghi a un passo dalla doppia stella

di Alessio Agnelli

L'Inter nella partita valida per la trentesima giornata di serie A batte l'Empoli 2 a 0 e continua la sua cavalcata solitaria con 14 punti di vantaggio sulla seconda che è il Milan. A sbloccare la partita è stato Federico Dimarco al quinto minuto del primo tempo. Il raddoppio per i nerazzurri arriva con Alexis Sanchez all'81esimo.

PAGELLE INTER

AUDERO 6 Secondo gettone in campionato e secondo clean sheet. Il suo lo garantisce con due paratine su Niang e Cambiaghi e con un colpo di reni a negare l’1-1 a Marin dai 30 metri.

PAVARD 6,5 Si divide tra Cambiaghi e Niang senza mai rischiare. Utile anche in fase di costruzione e al lancio. Da una sua sventagliata di 40 metri per Thuram l’innesco del vantaggio. Ci prova due volte da fuori.

ACERBI 6 Al rientro dopo il caso-Juan Jesus e lo stop in Nazionale. Il compitino è abbastanza agevole, limitare Niang. Eseguito.

BASTONI 7 In difesa non concede nulla a Zurkowski e Gyasi, che si accentra da destra. Davanti mette a referto un altro assist, il 3° nelle ultime 3 di A, imbeccando Dimarco per l’1-0, più un palo in inserimento. In formissima. (32’ st Dumfries 6,5: subito l’assist del 2-0)

DARMIAN 6 Meno arrembante del solito. In controllo difensivo sul dirimpettaio Pezzella e produttivo nel giro palla, ma di spunti pochi.

BARELLA 6,5 Subito un cross pennellato che Lautaro non incorna di un soffio.

CALHANOGLU 6,5 Bastone e bacchetta. Da direttore d’orchestra detta i tempi di gioco in velocità e quasi sempre ad un tocco. In interdizione arcigno e sempre sul pezzo. (24’ st Asllani 6: ordinato)

MKHITARYAN 6,5 Moto perpetuo, da manuale della doppia fase in mediana. Recupera palla e riparte che è un piacere per gli occhi. Eleganza ed efficacia. (38’ st Frattesi sv)

DIMARCO 7 Sesto centro stagionale, il 5° alla causa scudetto, questa volta con un sinistro di controbalzo su cross di Bastoni, pregevole per coordinazione, esecuzione e tempi di battuta. Una sentenza in fascia. (24’ st Carlos Augusto 6: prima da quinto, poi da braccetto, attento)

THURAM 5 Forse spremuto dagli straordinari stagionali. Mette il piede nell’azione del vantaggio, ma si spegne in fretta e il prosieguo è sotto traccia.

LAUTARO 5,5 Come Thuram: giù di batterie e senza killer instinct in zona gol. Partecipa alla manovra, ci prova a salve, ma alla 200esima in A marca visita per la quarta gara di fila. A secco dal 28 febbraio. (32’ st Sanchez 6,5: il gol che chiude i conti in tap-in)

INZAGHI 6,5 Un’altra vittoria e un altro record: sempre a segno in serie A dall’inizio del torneo e per 30 gare di fila (come la Juve 2013/14). Confermato il +14 sul Milan a 8 giornate dal termine. Scudetto quasi in carniere.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Aprile 2024, 22:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA