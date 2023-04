Empoli-Inter 0-3, le pagelle: Lukaku dominante, Brozovic ispirato, Correa intermittente, Bellanova buona la prima (da titolare)

di Alessio Agnelli

L'Inter ha battuto in trasferta l'Empoli per 3-0 in una partita della 31esima giornata di serie A. Per i nerazzurri i gol portano le firme di Lukaku autore di una doppietta (48' e 76') e Lautaro (88'). La squadra di Inzaghi torna a vincere in campionato dopo 5 giornate.

Le pagelle dell'Inter

HANDANOVIC 7 Un’altra occasione al posto di Onana dopo La Spezia. E subito in modalità saracinesca, a ripagare Inzaghi e giustificare la bontà della scelta. Mura Cambiaghi, lanciato a rete con un’uscita al limite dell’area a chiudere lo specchio. Sicuro anche su Baldanzi.

D’AMBROSIO 6 Spesso a tu per tu con Caputo, che non è mai un fattore e gli agevola il compito in marcatura. Soffre solo la differenza di passo con il baby Baldanzi, ma se la cava con esperienza.

DE VRIJ 6,5 Sull’occasionissima di Cambiaghi si fa sorprendere dal controllo volante dell’ex atalantino. Prosieguo all’insegna della massima attenzione e senza altri errori a referto. Centra una traversa di testa, mura Baldanzi quasi a botta sicura.

ACERBI 6,5 Con De Vrij scivola sul centro-sinistra, sulle tracce di Cambiaghi, ben controllato, e con licenza di offendere alla Bastoni. In marcatura non rischia, in proiezione terzino aggiunto.

BELLANOVA 6,5 Primo gettone da titolare (in serie A) con la maglia dell’Inter. E la partenza è subito incoraggiante, a baricentro altissimo e in spinta costante con cross in serie, uno al bacio per Correa. Sicuro anche dietro. (24’ st Dumfries 6: poche chances di offendere, ma diligente)

GAGLIARDINI 6 Concede un turno di riposo a Barella, mettendo nel fatturato di squadra fisicità in interdizione ed inserimenti in fase di possesso. Ci prova dal limite, disegna un cross pennellato per la traversa di De Vrij.

BROZOVIC 7 In costante incremento di livello e potere decisionale. Fa legna, detta i tempi di gioco, conclude e rifinisce come a bei tempi, mettendo a referto l’assist dello 0-1 per Romelu Lukaku, a sbloccare la gara. Ispirato e ritrovato. (32’ st Barella ng)

CALHANOGLU 6,5 Al rientro da titolare, dopo lo stop per infortunio. Garantisce quantità, qualità e pericolosità al tiro, con 2 conclusioni tentate, una sventata da Perisan con paratona all’incrocio. (41’ st Asllani ng)

GOSENS 5,5 Soffre l’intraprendenza del dirimpettaio Ebuehi in fase di non possesso. Raffazzonata anche la prodizione offensiva, con cross e conclusioni svirgolate. (32’ st Dimarco ng)

CORREA 5,5 Si accende ad intermittenza, alternando buone cose (un’apertura in palombella per Brozovic) ad alte meno buone: un gol divorato di… petto, quando avrebbe potuto incornare. Spuntato. (24’ st Lautaro 7: torna al gol anche in A, infilando Perisan in contropiede per lo 0-3 finale)

LUKAKU 8 Ritrova il gol su azione in serie A, 253 giorni dopo Lecce (1^ di campionato). Il primo, in combinazione con Brozovic, con un destro a fil di palo. Il secondo con doppio passo e sinistro al fulmicotone sul montante opposto. E, in più, l’assist dello 0-3 per Lautaro. Dominante e pronto per la Juve, dopo la grazia federale.

INZAGHI 7 Cambia nove undicesimi rispetto a mercoledì e alla fine ha ragione lui. Torna alla vittoria in A dopo un mese e mezzo di astinenza (l’ultima il 5 marzo contro il Lecce), ritrova i gol di Lukaku e Lautaro, la regia di Brozovic e si rimette in corsa per un posto in Champions.

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Aprile 2023, 14:53

